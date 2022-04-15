«Ливерпуль» включился в борьбу за Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Fichajes. По данным источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп является поклонников таланта 27-летнего итальянца.

Помимо «Ливерпуля» интерес к нападающему сборной Италии проявляли «Арсенал», «Лестер», «Милан» и «Наполи».

В текущем сезоне чемпионата Италии Берарди провел за «Сассуоло» 28 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.