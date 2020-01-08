«Челси» хочет арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша с опцией выкупа за 55 миллионов фунтов

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, «Челси» сделал предложение португальскому клубу об аренде на 1,5 года 20-летнего футболиста с обязательством о выкупе игрока за 55 миллионов фунтов стерлингов.

При этом обязательство о выкупе полузащитника будет действовать, если Фернандеш примет участие в половине играх за время аренды в «Челси».

Ссообщается, что «Бенфика» также получила предложение от «Вест Хэма». «Молотобойцы» готовы арендовать хавбека на 18 месяцев — сумма выкупа составляет 33 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Жедсон провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 15 миллионов евро. Его контракт с «Бенфикой» до 30 июня 2023 года.