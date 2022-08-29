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Сегодня, 00:29

«Клермон» проявляет интерес к Кофрие

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру во Франции, сообщает Clermont Newsblog.

По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует «Клермон». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Маккаби Хайфа», однако сам игрок не захотел переезжать в Израиль.

В прошедшем сезоне Кофрие провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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