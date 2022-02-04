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Сегодня, 22:31

Агент Миранчука рассказал, почему футболист не перешел в «Лацио»

Евгений Петров
Корреспондент

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, почему сорвался переход игрока в «Лацио».

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна, — цитирует агента «Чемпионат.com». — Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займе1т несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты».

26-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел 16 матчей за «Аталанту» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4598125-agent-miranchuka-nazval-glavnuyu-prichinu-sryva-perehoda-poluzaschitnika-v-lacio.html

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Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Лацио
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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