Бывший игрок "Спартака" Хурадо перешел из "Чанчуня" в "Кадис"

Бывший полузащитник "Спартака" Хосе Мануэль Хурадо стал игроком команды испанской сегунды "Кадис", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на три сезона. Сегодня он пройдет медобследование и присоединится к команде.

Хурадо - воспитанник мадридского "Реала", за основную команду сыграл в общей сложности шесть матчей. Позднее в его карьере были "Атлетико", "Мальорка", "Шальке", "Уотфорд", "Аль-Ахли", а с начала 2019 года он защищал цвета китайского "Чанчуня".

В "Спартаке" Хурадо отыграл 3 сезона, провел в общей сложности 77 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.