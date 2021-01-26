Бывший игрок «Краснодара» Куэва продолжит карьеру в Саудовской Аравии
06:26
Полузащитник «Сантоса» Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Аль-Фатехе», сообщает пресс-служба арабского клуба.
29-летний перуанец подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года, сумма трансфера на данный момент неизвестна.
Последние полгода Куэва провел в аренде в чемпионате Турции в «Малатьяспоре», за который сыграл в восьми матчах, отдав две голевые передачи.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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