Буффон может перейти в "Барселону"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Барселона" заинтересована в подписании контракта с 41-летним вратарем.

Каталонцы рассматривают итальянца в качестве сменщика Марку-Андре Тер Штегену. Нынешний второй номер Яспер Силлессен этим летом хочет уйти из команды.

В сезоне 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел за "ПСЖ" 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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