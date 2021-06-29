Бразильский защитник Энрике перешел в «Лион»

«Лион» на официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника Энрике. Ранее он выступал за «Васку да Гама». Футболист перешел на правах свободного агента.

Контракт будет действовать до 30 июня 2024 года. Футболист провел 192 матча в составе «Васку» за восемь сезонов, забил один мяч и сделал 11 голевых передач.

27-летний футболист в составе «Васку» дважды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро.