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Бразильский защитник Энрике перешел в «Лион»

18:49
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«Лион» на официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника Энрике. Ранее он выступал за «Васку да Гама». Футболист перешел на правах свободного агента.

Контракт будет действовать до 30 июня 2024 года. Футболист провел 192 матча в составе «Васку» за восемь сезонов, забил один мяч и сделал 11 голевых передач.

27-летний футболист в составе «Васку» дважды выигрывал чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

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Евгений Петров все материалы автора

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