WAZ: Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед»
18:13
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает 29 июня WAZ. По данным источника, стороны в ближайшее время достигнут соглашения.
Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что сумма трансфера составит не менее 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний англичанин принял участие в 38 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю