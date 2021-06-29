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WAZ: Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед»

18:13
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает 29 июня WAZ. По данным источника, стороны в ближайшее время достигнут соглашения.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что сумма трансфера составит не менее 90 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний англичанин принял участие в 38 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

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