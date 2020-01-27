Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Фейеноорд»
17:08
«Фейеноорд» подписал форварда сборной Словакии Роберта Боженика, сообщает официальный сайт клуба. До этого он выступал за «Жилину».
We present you...— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 27, 2020
? R?bert Bozen?k #RoboIsRedAndWhite
Контракт рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что им интересовались ЦСКА и «Гамбург».
20-летний нападающий в текущем сезоне провел 17 матчей за «Жилину» и забил три мяча при четырех голевы
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