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«Боруссия» в случае ухода Санчо может приобрести Иконе из «Лилля»

09:18
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Форвард «Лилля» Жонатан Иконе может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего француза претендует «Боруссия». Дортмундцы рассматривают вингера в качестве замены Джейдона Санчо, если тот покинет клуб.

В минувшем сезоне Иконе, который стал чемпионом Франции в составе «Лилля», провел 48 матчей, в которых забил забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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