В Италии сообщили, что «Динамо» согласовало трансфер Лаксальта

«Динамо» согласовало трансфер защитника «Милана» Диего Лаксальта. Официально сделка будет оформлена в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро. Контракт с 28-летнем уругвайцем будет рассчитан до 2025 года. Лаксальт будет зарабатывать в России 2,5 миллиона его за сезон.

Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.