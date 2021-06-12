В Италии сообщили, что «Динамо» согласовало трансфер Лаксальта
17:51
«Динамо» согласовало трансфер защитника «Милана» Диего Лаксальта. Официально сделка будет оформлена в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
Сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро. Контракт с 28-летнем уругвайцем будет рассчитан до 2025 года. Лаксальт будет зарабатывать в России 2,5 миллиона его за сезон.
Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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