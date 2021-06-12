«Арсенал» интересуется Хоакином Корреа из «Лацио»

Форвард «Лацио» Хоакин Корреа может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего аргентинца претендует «Арсенал». Римский клуб хочет получить за игрока 40-45 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.