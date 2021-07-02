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Бонифаци стал игроком «Болоньи»

16:59
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Защитник Кевин Бонифаци перешел в «Болонью», сообщает 2 июля официальный сайт клуба. Ранее футболист играл за СПАЛ.

25-летний игрок в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Удинезе». Он провел 32 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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