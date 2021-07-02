Бонифаци стал игроком «Болоньи»
16:59
Защитник Кевин Бонифаци перешел в «Болонью», сообщает 2 июля официальный сайт клуба. Ранее футболист играл за СПАЛ.
?? | ???#Bonifazi is a Rossobl? ???— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 2, 2021
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25-летний игрок в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Удинезе». Он провел 32 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.
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