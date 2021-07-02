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«Болонья» выкупила контракт Барроу у «Аталанты»

16:00
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«Болонья» выкупила у «Аталанты» контракт форварда Мусы Барроу, сообщает 2 июля официальный сайт клуба. Россоблу активировали соответствующую опцию в арендном соглашении игрока.

22-летний гамбиец в прошедшем сезоне провел 40 матчей за «Болонью» во всех турнирах. В его активе девять голов и 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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