«Болонья», «Аталанта» и «Торино» интересуются форвардом киевского «Динамо»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга вызывает интерес у итальянских клубов. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

L'attaccante Vladyslav #Supryaga (2000) fa gola ai club italiani: il #Bologna lo corteggia da tempo, ma recentemente anche #Atalanta e #Torino hanno sondato il terreno con l'intermediario Stefano Antonelli. #DinamoKiev e Lucescu per ora fanno muro... #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 20, 2020

Сообщается, что «Болонья» проявляет интерес к нему на протяжении некоторого времени. Также заинтересованность в нем проявили «Торино» и «Аталанта». При этом «Динамо», которое ранее возглавил Мирча Луческу, пока не хочет его продавать. В СМИ также ранее сообщалось об интересе со стороны «Наполи».

20-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 мячей при одной голевой передаче. Супряга — победитель чемпионата мира U20 в составе сборной Украины.