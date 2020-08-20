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«Болонья», «Аталанта» и «Торино» интересуются форвардом киевского «Динамо»

18:32
Владислав Супряга. Фото "Днепр-1".
Владислав Супряга. Фото "Днепр-1".
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга вызывает интерес у итальянских клубов. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что «Болонья» проявляет интерес к нему на протяжении некоторого времени. Также заинтересованность в нем проявили «Торино» и «Аталанта». При этом «Динамо», которое ранее возглавил Мирча Луческу, пока не хочет его продавать. В СМИ также ранее сообщалось об интересе со стороны «Наполи».

20-летний футболист в прошлом сезоне выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 мячей при одной голевой передаче. Супряга — победитель чемпионата мира U20 в составе сборной Украины.

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