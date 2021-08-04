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Болельщики «Интера» предостерегли клуб от продажи Лукаку в «Челси»

19:55
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Фанаты «Интера» вывесили баннер возле штаб-квартиры клуба. Они выразили протест против предполагаемой продажи форварда Ромелу Лукаку в «Челси», сообщает Football Italia

«Берегитесь, — написано на баннере. — Обещания должны выполняться».

Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в лондонский клуб за 130 миллионов евро. При этом корпорация Suning, владеющая «Интером», ранее обещала не совершать крупных сделок после ухода Ашрафа Хакими в «ПСЖ».

В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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