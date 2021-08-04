Грилиш завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Сити», сообщает 4 августа Sky Sports. Он должен подписать контракт с клубом на пять лет.

Jack Grealish will undergo a medical at Manchester City on Thursday — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2021

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.