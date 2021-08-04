Грилиш завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»
21:14
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Сити», сообщает 4 августа Sky Sports. Он должен подписать контракт с клубом на пять лет.
Jack Grealish will undergo a medical at Manchester City on Thursday— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2021
Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.
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