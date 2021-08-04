Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Грилиш завтра пройдет медосмотр в «Манчестер Сити»

21:14
Теги:

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в четверг пройдет медобследование в «Манчестер Сити», сообщает 4 августа Sky Sports. Он должен подписать контракт с клубом на пять лет.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Это сделает 25-летнего англичанина самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 12 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Семин — после назначения в «Ростов»: «Пообедали с Карпиным, спасибо ему за добрые слова и пожелания!»
«Спартак» — «Бенфика»: судья пожалел игрока гостей
«Не скажу, что судья вел себя агрессивно, но ненависть в глазах читалась». Наш атлет — о том, как его лишили попытки на Олимпиаде
Мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией в полуфинале Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд