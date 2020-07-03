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Bild: «Боруссия» договорилась о переходе 17-летнего Беллингема за 23 миллиона евро

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Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
Джуд Беллингем. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Дортмундская «Боруссия» согласовала переход полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингема. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 17-летний футболист подпишет пятилетний контракт. «Бирмингем» получит за него 23 миллиона евро. Футболистом также интересовались «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне англичанин провел 38 матчей за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

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