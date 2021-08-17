«Бетис» может приобрести Пеццелу у «Фиорентины»

Защитник «Фиорентины» Херман Пеццела может вернуться в Испанию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 30-летним аргентинцем интересуется «Бетис», который хотел бы вернуть игрока. Защитник выступал за испанский клуб до перехода в «Фиорентину». Также отмечается, что «Бетис» не рассматривает переход Диего Година, который на данный момент является свободным агентом.

В минувшем сезоне Пеццела провел 33 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. В составе сборной Аргентины защитник стал обладателем Кубка Америки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.