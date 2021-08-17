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Жорже Мендеш предложил «Манчестер Сити» приобрести Роналду

05:42
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». Сообщается, что «Ювентус» готов продать игрока за 30 млн евро, чтобы сократить траты на большую зарплату форварда.

Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Сергей Разин все материалы автора

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