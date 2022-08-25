«Бешикташ» анонсировал переход Деле Алли

«Бешикташ» на своей странице в Twitter анонсировал переход полузащитника «Эвертона» Деле Алли. Пресс-служба опубликовала фрагмент с летающей тарелкой, намекая на мультфильм «Рик и Морти».

26-летний англичанин в среду в своей социальной сети опубликовал кадры из самолета, на которых смотрит популярный мультфильм.

Ранее стало известно, что клубы договорились об аренде с правом выкупа. Переход подтвердил главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после победы над «Флитвудом» (1:0) в матче Кубка английской лиги.

Деле Алли перешел в «Эвертон» из «Тоттенхэма» зимой 2022 года. За «ирисок» он сыграл 13 матчей, но результативными действиями не отметился.