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Сегодня, 00:22

Брат Варана продолжит карьеру в Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Жонатан Варан стал игроком хихонского «Спортинга». 20-летний француз подписал однолетний контракт с опцией продления.

1 июля игрок стал свободным агентом, покинув «Ланс». На этой неделе Варан прошел медкомиссию и присоединился к испанскому клубу.

Жонатан Варан является свободным братом защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, который тоже в юные годы тренировался в «Лансе», а затем перебрался в Испанию, где выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Ланс
ФК Спортинг (Хихон)
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