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Сегодня, 04:48

Батшуайи может продолжить карьеру в Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может покинуть команду этим летом. Как сообщает Sky Spots, «Салернитана» ведет переговоры о подписании 28-летнего бельгийца.

Действующий контракт бельгийского форварда рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Батшуайи играл на правах аренды за «Бешикташ». Он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за турецкую команду во всех турнирах.

Миши Батшуайи
Футбол
ФК Салернитана
ФК Челси
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