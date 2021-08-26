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«Бенфика» арендует Лазаро у «Интера»

07:07
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Латераль Валентино Лазаро этим летом покинет «Интер». По информации Sport Mediaset, 25-летний австриец продолжит карьеру в Португалии.

«Бенфика» арендует игрока сборной Австрии на два года с обязательством выкупа за 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха. Он сыграл в 28 матчах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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