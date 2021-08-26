«Бенфика» арендует Лазаро у «Интера»

Латераль Валентино Лазаро этим летом покинет «Интер». По информации Sport Mediaset, 25-летний австриец продолжит карьеру в Португалии.

«Бенфика» арендует игрока сборной Австрии на два года с обязательством выкупа за 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха. Он сыграл в 28 матчах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.