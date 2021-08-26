«Бенфика» арендует Лазаро у «Интера»
07:07
Латераль Валентино Лазаро этим летом покинет «Интер». По информации Sport Mediaset, 25-летний австриец продолжит карьеру в Португалии.
«Бенфика» арендует игрока сборной Австрии на два года с обязательством выкупа за 8,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Лазаро на правах аренды играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха. Он сыграл в 28 матчах, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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