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Португальский журналист заявил, что сделка по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена

16:15
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Португальский журналист Гонсало Лопес сообщил в Twitter, что сделка по переходу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена.

25 августа появилась информация, что «Ман Сити» предложил португальцу контракт до 2023 года.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. 36-летний футболист в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 36 мячей при 5 голевых передачах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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