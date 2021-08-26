Португальский журналист заявил, что сделка по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена

Португальский журналист Гонсало Лопес сообщил в Twitter, что сделка по переходу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена.

Ronaldo e Manchester City. Done deal ?? — Gon?alo Lopes (@_GoncaloLopes) August 26, 2021

25 августа появилась информация, что «Ман Сити» предложил португальцу контракт до 2023 года.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. 36-летний футболист в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 36 мячей при 5 голевых передачах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.