Португальский журналист заявил, что сделка по переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена
16:15
Португальский журналист Гонсало Лопес сообщил в Twitter, что сделка по переходу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» заключена.
25 августа появилась информация, что «Ман Сити» предложил португальцу контракт до 2023 года.
Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. 36-летний футболист в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 36 мячей при 5 голевых передачах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Читайте также
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю