22:59 | Футбол — Трансферы

"Беневенто" выкупил контракт брата Лоренцо Инсинье

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"Беневенто" на своем официальном сайте объявил о выкупе у "Наполи" контракта нападающего Роберто Инсинье. Он является братом Лоренцо Инсинье - форварда неаполитанцев.

 

Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. 25-летний Роберто Инсинье в прошлом сезоне провел 30 матчей за "Беневенто", забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач.

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