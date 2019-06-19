"Беневенто" выкупил контракт брата Лоренцо Инсинье

"Беневенто" на своем официальном сайте объявил о выкупе у "Наполи" контракта нападающего Роберто Инсинье. Он является братом Лоренцо Инсинье - форварда неаполитанцев.

Insigne giallorosso: esercitato il diritto di opzione https://t.co/vAWhsthLCl — Benevento Calcio (@bncalcio) 19 июня 2019 г.

Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года. 25-летний Роберто Инсинье в прошлом сезоне провел 30 матчей за "Беневенто", забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач.

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