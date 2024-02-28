Агент Шеддиры: «Напрямую никто из «Спартака» по Валиду со мной не связывался»

Агент форварда «Фрозиноне» и сборной Марокко Валида Шеддира Бруно Ди Наполи высказался по поводу появившейся новости о том, что его клиент мог пополнить состав «Спартака». Ранее известный инсайдер Николо Скира сообщил, что московский клуб был готов подписать 26-летнего футболиста этой зимой, однако нападающий не принял предложение красно-белых и предпочел остаться в серии А до конца текущего сезона.

«Во время последнего трансферного окна я общался с посредником, который предложил мне «Спартак», но на тот момент мы уже сделали другой выбор. Напрямую никто из «Спартака» по Валиду со мной не связывался», — приводит слова агента Sport24.

Шеддира выступает за «Фрозиноне» с августа прошлого года на правах аренды из «Наполи». С тех пор он отыграл 27 матчей, записав на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативный пас.

Действующее соглашение марокканца с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2028 года.