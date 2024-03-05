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Сегодня, 12:35

The Guardian: «Челси» рассматривает двух кандидатов в случае отставки Почеттино

Руслан Минаев
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Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

«Челси» определился с кандидатами на случай отставки главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает The Guardian.

По данным источника, синие интересуются Рубеном Аморимом («Спортинг») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»). Оба тренера интересны «Ливерпулю», который ищет варианты после решения Юргена Клоппа уйти в отставку после этого сезона.

Отмечается, что «Челси» при этом выражает поддержку Почеттино. Ранее Daily Mail также сообщал, что лондонский клуб пока не планирует расставаться с аргентинцем.

52-летний Почеттино возглавил «Челси» 1 июля 2023 года. Под руководством наставника команда провела 37 матчей, в которых одержала 18 побед, потерпела 12 поражений и 7 раз сыграла вничью.

Синие находятся на 11-м месте в АПЛ, набрав 36 очков в 26 матчах.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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