«Бавария» намерена выкупить Перишича у «Интера»

Полузащитник «Интера»? Иван Перишич, арендованный «Баварией», может остаться в немецком клубе, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, мюнхенцы хотят оставить 31-летнего хорвата, однако намерены сбить цену на игрока. «Интер» хочет получить за хавбека 20 млн евро.

Перишич в сезоне-2019/20 провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.