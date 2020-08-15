«Бавария» намерена выкупить Перишича у «Интера»
03:09
Полузащитник «Интера»? Иван Перишич, арендованный «Баварией», может остаться в немецком клубе, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, мюнхенцы хотят оставить 31-летнего хорвата, однако намерены сбить цену на игрока. «Интер» хочет получить за хавбека 20 млн евро.
Перишич в сезоне-2019/20 провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
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