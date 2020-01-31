«Барселона» подпишет Матеуса Фернандеса и отправит в «Вальядолид»

Полузащитник «Палмерайз» Матеус Фернандес перейдет в «Барселону», а после отправится в аренду в «Вальядолид», сообщает AS.

По данным источника, бразильский футболист уже на полпути в Каталонию для прохождения медицинского осмотра и подписания пятилетнего контракта с «сине-гранатовыми». Испанский клуб выкупит игрока за 7 миллионов евро.

Однако сразу после прибытия Фернандеса в распоряжение клуба руководство «Барселоны» намерено арендовать его «Вальядолиду». Подробности сделки пока не разглашаются.

С января прошлого года 21-летний бразилец сыграл за «Палмерайз» 12 матчей и забил 1 гол. До этого клуб из Сан-Паулу выкупил игрока у «Ботафого» за 4 миллиона евро.