Роналду может вернуться не в «Реал», а в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может летом перейти в «Манчестер Юнайтед», утверждает Tuttosport. После вылета туринцев в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» в прессе появилась информация о возможном возвращении португальца в «Реал», за который он выступал до перехода в «Ювентус» с 2009 по 2018 год. Однако, по данным источника, более перспективный вариант для 36-летнего форварда — другой его бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, выиграл в его составе три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный ЧМ, а также завоевал первый «Золотой мяч» из пяти.