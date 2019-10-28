«Барселона» и «МЮ» интересуются Мартинесом, «Интер» требует за него 96 миллионов фунтов

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщают британские СМИ.

По информации The Guardian, если «МЮ» удастся приобрести форварда, это будет стоить им 96 миллионов фунтов. Именно такую сумму итальянский клуб хочет получить за игрока.

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» и забил шесть мячей придвух голевых передачах.

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