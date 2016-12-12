"Барселона" хочет обменять Алькасера на Бакку

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Милана" Карлосу Бакке, сообщает Diario. Каталонцы рассматривают вариант, при котором в Италию отправится нападающий Пако Алькасер, купленный летом у "Валенсии". 23-летний испанец провел 11 матчей в составе "Барсы", в которых не смог забить. "Милан" настаивает на продаже Бакки за 30 миллионов евро.

Бакка провел 13 матчей в серии А в этом сезоне, в которых забил шесть мячей. В последний раз он выходил на поле 20 ноября в дерби с "Интером". Из-за травмы игрок пропустит сегодняшний поединок "Милана" с "Ромой".