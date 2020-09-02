«Аугсбург» подписал защитника «Леха»

Защитник Роберт Гумны перешел из «Леха» в «Аугсбург». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

The 22 year-old right back from Lech Pozna? joins FCA on a contract through 2025.



More info: https://t.co/B7Z6TDH5LS — FC Augsburg (@FCA_World) September 2, 2020

Сумма трансфера не разглашается. По информации Kicker, она составила 3 миллиона евро и может вырасти до пяти в виде бонусов. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

22-летний поляк в текущем сезоне успел провести два матча за «Лех». Он является воспитанником клуба и в общей сложности сыграл 84 матча в чемпионате Польши.