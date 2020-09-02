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«Аугсбург» подписал защитника «Леха»

22:56
Роберт Гумны. Фото Get German Football News.
Роберт Гумны. Фото Get German Football News.

Защитник Роберт Гумны перешел из «Леха» в «Аугсбург». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По информации Kicker, она составила 3 миллиона евро и может вырасти до пяти в виде бонусов. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

22-летний поляк в текущем сезоне успел провести два матча за «Лех». Он является воспитанником клуба и в общей сложности сыграл 84 матча в чемпионате Польши.

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