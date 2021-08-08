«Эльче» арендовал вратаря Касилью у «Лидса»
04:06
Вратарь «Лидса» Кико Касилья продолжит карьеру в «Эльче», сообщается на официальном сайте клуба.
«Эльче» арендовал 34-летнего испанца до конца сезона.
Касилья является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне голкипер провел 6 матчей за «Лидс», в которых пропустил 9 мячей и один раз сыграл на ноль.
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