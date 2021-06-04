«ПСЖ» хочет перехватить Вайналдума у «Барселоны»

«ПСЖ» не оставляет попыток подписать полузащитника Джорджиньо Вайналдума. 30-летний голландец согласовал все условия для перехода в «Барселону», однако пока не прошел медосмотр. Поэтому французский клуб не теряет надежды на возможный трансфер, сообщает ESPN.

Хавбек должен подписать контракт с каталонцами до 2024 года.

В сезоне-2020/21 30-летний голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул клуб в качестве свободного агента.