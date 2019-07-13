"Аталанта" заплатит "Генку" 13,7 миллиона за украинца Малиновского

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский продолжит карьеру в "Аталанте". Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб заплатит за футболиста сборной Украины 13,7 миллиона евро. Ранее шла речь о 12 миллионах и 10 процентах от его перепродажи.

В ближайшее время 26-летний хавбек приедет в Италию на медобследование.

Ранее Малиновский говорил о намерении покинуть клуб, тренеры "Генка" не взяли его на сборы. Интерес к нему проявляла "Сампдория", но он рассматривает приоритетным вариантом "Аталанту", поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне-2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за "Генк" и помог ему стать чемпионом Бельгии.