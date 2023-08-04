«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку более 30 миллионов евро, «Интер» вышел из гонки за форварда
«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку более 30 миллионов евро
Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может перейти в «Аталанту», утверждает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, бергамаски предложили за 24-летнего итальянца более 30 миллионов евро плюс процент от будущей перепродажи. Это значительно больше, чем оффер «Интера», который вышел из гонки за игрока, поскольку не хочет участвовать в аукционе.
Скамакка выступает за «Вест Хэм» с 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, забив 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джанлуки в 22 миллиона евро.
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