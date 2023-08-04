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Сегодня, 17:43

«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку более 30 миллионов евро, «Интер» вышел из гонки за форварда

«Аталанта» предложила «Вест Хэму» за Скамакку более 30 миллионов евро
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может перейти в «Аталанту», утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, бергамаски предложили за 24-летнего итальянца более 30 миллионов евро плюс процент от будущей перепродажи. Это значительно больше, чем оффер «Интера», который вышел из гонки за игрока, поскольку не хочет участвовать в аукционе.

Скамакка выступает за «Вест Хэм» с 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 27 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, забив 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джанлуки в 22 миллиона евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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