Защитник «Вольфсбурга» Ван де Вен перейдет в «Тоттенхэм»

Защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен станет игроком «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере. 22-летний голландец подпишет контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за него 50 миллионов евро, включая бонусы.

Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.

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