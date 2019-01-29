"Аталанта" подписала бразильца Ибаньеса

Бразильский защитник Ибаньес (полное имя - Рохер Ибаньес да Силва) стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт клуба из Бергамо. Ранее он выступал за "Флуминенсе".

Условия сделки не указаны. По неофициальным данным, "Аталанта" заплатила за него четыре миллиона евро.

20-летний игрок за свою карьеру провел 14 матчей в бразильской серии А.

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