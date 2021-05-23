«Аталанта» и «Шахтер» поборются за Бога

«Аталанта» ищет замену Йосипу Иличичу, сообщает 22 мая La Gazzetta dello Sport. Клуб рассматривает кандидатуру нападающего «Сассуоло» Жереми Бога. Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать «Шахтер».

Футболист объявил о желании сменить клуб. Интерес к нему также проявляют «Ювентус», «Наполи», «Лион» и «Марсель».

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

По данным итальянских СМИ, главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби со следующего сезона будет работать в «Шахтере».