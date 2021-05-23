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«Аталанта» и «Шахтер» поборются за Бога

16:40
Жереми Бога. Фото calciomercato.com.
Жереми Бога. Фото calciomercato.com.
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«Аталанта» ищет замену Йосипу Иличичу, сообщает 22 мая La Gazzetta dello Sport. Клуб рассматривает кандидатуру нападающего «Сассуоло» Жереми Бога. Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать «Шахтер».

Футболист объявил о желании сменить клуб. Интерес к нему также проявляют «Ювентус», «Наполи», «Лион» и «Марсель».

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 27 матчей за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

По данным итальянских СМИ, главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби со следующего сезона будет работать в «Шахтере».

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