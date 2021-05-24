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«Бетис» и «Трабзонспор» интересуются Нкулу, сам игрок хочет вернуться в «Марсель»

07:23
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Защитник «Торино» Николя Нкулу продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний камерунец покинет туринский клуб по окончании сезона свободным агентом. Игроком интересуются «Бетис» и «Трабзонспор», в то время как сам футболист хотел бы вернуться в «Марсель».

В текущем сезоне Нкулу провел 20 матчей за «Торино», в которых забил гол и заработал 5 желтых карточек.

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