«Истанбул» предложил трехлетний контракт Сантону из «Ромы»

Защитник «Ромы» Давиде Сантон может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 30-летнего итальянца претендует «Истанбул Башакшехир», который предлагает игроку трехлетний контракт. Сам футболист пока не принял решение.

В сезоне-2020/21 Сантон провел 10 матчей за «Рому», в которых сделал голевую передачу и заработал три желтые карточки. Портал Transfermarkt Оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.