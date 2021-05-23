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«Истанбул» предложил трехлетний контракт Сантону из «Ромы»

07:37
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Защитник «Ромы» Давиде Сантон может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 30-летнего итальянца претендует «Истанбул Башакшехир», который предлагает игроку трехлетний контракт. Сам футболист пока не принял решение.

В сезоне-2020/21 Сантон провел 10 матчей за «Рому», в которых сделал голевую передачу и заработал три желтые карточки. Портал Transfermarkt Оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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