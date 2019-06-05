"Астон Вилла" подписала полузащитника "Бирмингема" Хоту

Полузащитник "Бирмингема" Хосе Игнасио Хота перешел в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются. При этом из "Астон Виллы" в "Бирмингем" перешел другой полузащитник Гэри Гарднер.

27-летний испанец в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Бирмингем" и забил три мяча при девяти голевых передачах. "Астон Вилла" в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге.

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