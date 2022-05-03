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Агент Перейры не стал давать прогнозы относительно будущего футболиста в «Спартаке»

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Агент хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон не стал давать прогнозы относительно будущего футболиста в следующем сезоне.

«Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом еще рано говорить», — цитирует Александр Боннефон «Чемпионат».

25-летний полузащитник, который принадлежит «Янг Бойз», играет в «Спартаке» на правах аренды.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс Перейра провел за красно-белых девять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4684331-agent-martinsa-perejry-otkazalsya-obsuzhdat-buduschee-svoego-klienta-v-spartake.html
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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