Агент Перейры не стал давать прогнозы относительно будущего футболиста в «Спартаке»

Агент хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры Александр Боннефон не стал давать прогнозы относительно будущего футболиста в следующем сезоне.

«Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом еще рано говорить», — цитирует Александр Боннефон «Чемпионат».

25-летний полузащитник, который принадлежит «Янг Бойз», играет в «Спартаке» на правах аренды.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс Перейра провел за красно-белых девять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.