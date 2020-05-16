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«Арсенал» может купить у «Реала» Йовича, если Обамеянг уйдет

16:56
Лука Йович. Фото AFP
Лука Йович. Фото AFP
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«Арсенал» рассматривает вариант приобретения у «Реала» нападающего Луки Йовича, сообщает Football Espana. Лондонцы видят в нем потенциальную замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Лидера атак клуба хотят приобрести тот же «Реал», а также «Барселона». По неофициальной информации, Обамеянг не хочет продлевать контракт с клубом.

Йович перешел в «Реал» летом за 60 миллионов евро, однако не смог проявить себя в дебютном сезоне и отметился двумя голами в 24 играх во всех турнирах. В мае он получил перелом ноги, упав со стены дома.

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