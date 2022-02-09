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Сегодня, 21:56

Аргентинец Альмада перешел в «Атланту» из «Велес Сарсфилд»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада перешел в американский клуб «Атланту» из «Велес Сарсфилд».

Как сообщается на официальном сайте команды из МЛС, соглашение с игроком рассчитано до 2025 года.

Летом 2021 года Альмада не смог перейти в «Атланту» из-за того, что не получил американскую визу. Сообщалось, что на тот момент клуб уже договорился с «Велесом» о переходе хавбека.

Альмада выступает за «Велес Сарсфилд» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

Источник: https://www.atlutd.com/news/atlanta-united-acquires-thiago-almada-from-ca-velez-sarsfield-argentina
Футбол
Велес Сарсфилд
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