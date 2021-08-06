Аргентинец Альмада не смог перейти в «Атланту» из-за проблем с визой
04:35
Полузащитник «Велес Сарсфилд» и олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада не смог перейти в «Атланту» из МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, трансфер 20-летнего аргентинца провалился из-за того, что игрок не смог получить американскую визу. При этом «Атланта» уже договорилась с «Велесом» о переходе хавбека.
Альмада выступает за «Велес Сарсфилд» с 2018 года. На его счету 80 матчей за клуб, в которых он забил 20 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
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