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«Анже» подписал экс-защитника «Ле Мана»

19:32
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Защитник Энзо Эбоссе перешел в «Анже», сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Ле Ман». Контракт футболиста истек 30 июля.

Соглашение с клубом лиги 1 рассчитано до 2023 года. 21-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Камеруна, в сезоне-2019/20 провел 18 матчей за «Ле Ман» и сделал две голевые передачи.

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